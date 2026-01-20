マンガや映画の題材にもなる海賊は古くから存在しており、ウィリアム・キッドや黒ひげ海賊団のエドワード・ティーチが特に有名です。YouTubeチャンネルのNightshiftは、史上最強の海賊として中国の女海賊「鄭一嫂」を挙げています。The Most Powerful Pirate In History - YouTube鄭一嫂が活躍したのは19世紀初頭。当時、中国は世界人口の3分の1を占めていたといわれています。陸続きでさまざまな国や王朝が殺し合いを続けてきたヨ