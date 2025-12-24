スポニチスポニチアネックス

郡司浩平の初制覇で幕 KEIRINグランプリ2025から約3週間

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。
  • 競輪界では、2020年のグランプリ出場を懸けた戦いが始まっている
  • ヤンググランプリの中石湊やグランプリの郡司浩平など単騎戦での優勝が多い
  • 「優勝戦、単騎選手は黙って買え」が26年の車券作戦とトレンドとなりそう
記事を読む

