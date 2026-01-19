うまい料理にルールは無用。調査・取材で発見したおいしい共通点など、今回の和風スパゲッティ特集を編集部が語り合う座談会。和風スパゲッティの魅力をアツく語る！うまい料理にルールは無用！傑作尽くしの和風スパ編集武内（以下・武）「否定しているわけじゃないんだけど、実は和風スパゲッティのこと、カリフォルニアロール的なイロモノとしてみていたんですよね」ライター菜々山（以下・菜）「そうなの？私はガチイタリアン