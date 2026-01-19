和風スパゲッティのおいしい共通点　アイデア次第で無限に進化する

うまい料理にルールは無用。調査・取材で発見したおいしい共通点など、今回の和風スパゲッティ特集を編集部が語り合う座談会。和風スパゲッティの魅力をアツく語る！

うまい料理にルールは無用！ 傑作尽くしの和風スパ

編集武内（以下・武）「否定しているわけじゃないんだけど、実は和風スパゲッティのこと、カリフォルニアロール的なイロモノとしてみていたんですよね」

ライター菜々山（以下・菜）「そうなの？私はガチイタリアンより、こっちの方が好きかも。明太子や納豆パスタなんて家でもよく作るし」

編集荒川（以下・荒）「探せば探すほどいろんな味があって、パスタってすごく懐の深い料理なんだなと再認識しました」

ライター井島（以下・井）「日本人はラーメンもカレーもどんどんアレンジしてオリジナルの味を作り出しちゃうのが得意。和風スパゲッティもその好例だよね」

荒「『壁の穴』の料理長の話では、初代のシェフがパスタを“白飯”として位置付けていて、それに合うものならなんでもメニューにしてみようという精神にワクワクさせられました」

『壁の穴 渋谷本店』元祖たらこスパゲッティ 1408円

井「取材した店では太麺を使っていることが多かったんだけど、それって噛み応えがあるほうが、ご飯の食感に近いからなのかも？」

菜「確かに、和風だとモチモチした麺の方が合うんだよね」

絡みのよいモチモチ食感の決め手は茹で時間

武「『松尾雄二屋』はぺぺロンチーノやトマトソース系はアルデンテに、和風スパゲッティは総じて1分ほど長めに茹でてソースとの絡みをよくするんですって」

『松下雄二屋』海の幸スパゲティ（おしょうゆバター） 1600円 イカ、タコ、エビ、アサリ、ワカメと具材たっぷり

井「ところで麺でいえばニューオークボってパスタメーカーご存じ？」

菜「知ってる！食感がレベチだよね。最近、近くのスーパーで置かなくなっちゃったの！残念っ」

井「昼時に行列ができる『Locanda trattoria』はこのパスタを使っていて、モチッとした食感にソースが絡んで最高だった。他にも『IBU SAN TOCO』はBarillaっていう違うパスタを使っているんだけど、茹で時間にこだわって、コシを大事にしてた。噛むほどに小麦の風味が膨らんできて飲み込むのが惜しいくらい！」

『IBU SAN TOCO（イブサントコ）』タラコとウニ 1600円 食べ進んでも麺のコシがあり、最後までおいしい

菜「くぅぅ、どちらも食べに行く！」

荒「それはそうと、ソースの部分で気になった店はありますか？」

菜「やっぱ『シモキタ洋麺店』。ソースっていうかスープが皿ダクダク！にんにくもガツンと効いて中毒性のある味に見事にハマってしまった」

井「おもしろいと感じたのはタラコ部門です。使うタラコの種類や麺が違うと味もこんなに変わるのかと驚きました。『田所食品』は、さすが魚卵屋さんだけあって別格のボリュームと味の濃さだったなあ」

武「なんともシブいひと皿が『アンリーヴル』の『高菜とひき肉のパスタ』ですな。ソースはシャバッとしているのに、味の輪郭がはっきりしていて後を引くんです」

荒「ぜひおすすめしたいのが『麦小屋』の『ミートソースとなっとう』です！納豆とミートソースにチーズとバター、そこにもちもちの生パスタが合わさって今回の取材でナンバーワン！価格も手頃でマジで通うと思います」

『スパゲティ麦小屋』ミートソースとなっとう 1050円 麺にもチーズとバターを和える工夫がされている

武「白飯＝スパゲッティ理論で言えば、アイディア次第で進化の余地も無限にあり。自宅で作る際にも意識すれば、どんどんパスタ料理の幅も広がると思いますよ」

荒「そう、和風スパゲッティは自由度の高さも魅力なのです」

文／菜々山いく子、撮影／小島昇（壁の穴、IBU SAN TOCO）、大西陽（松下雄二屋）、浅沼ノア（麦小屋）

『おとなの週末』2025年10月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

