日本銀行は２２、２３日、金融政策決定会合を開く。日銀内には２０２５年１２月の利上げが経済・物価情勢に与える影響を見極める時間が必要との意見があり、今回の決定会合では政策金利を０・７５％程度で維持することを決める公算が大きい。２５年１２月の前回の決定会合での利上げ判断により、政策金利は１９９５年以来の高い水準となった。日銀は、利上げが企業の資金調達などに与える影響を確認するほか、賃金の上昇や外国