18日午後10時前、東京・足立区のマンションで火事があり、現在も延焼中です。東京消防庁によりますと、18日午後9時55分ごろ、足立区東綾瀬のマンションで火事がありました。現在も延焼中で、ポンプ車26台などが出動し、消火活動を行っています。この火事で火元とみられる部屋の住人2人のほか、上層階に住む住人がケガをしたということです。現場は、綾瀬駅からおよそ800メートルの場所です。