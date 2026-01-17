¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬17Æü¡¢MBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê38¡Ë¤ÎµÙÍÜÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Ä¹ß·¤Ï¸µÆü¤Ë±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÊ¡±ÊÁÔ»Ö¡Ê¤Õ¤¯¤Ê¤¬¡¦¤¿¤±¤·¡Ë»á¡Ê43¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤µ¤ó¤Þ¤ÏÁ°²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡ÖÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Î·ëº§¤Ç½ý¿´¤ä¤Í¤ó¡×¤È¤¬¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö²¶¡¢º£¡¢Ä¹ß·¥í¥¹¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¥í¥¹¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Ä¹ß·¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÉô¤ÇÉ×ÉØ¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´üµÙÍÜ¤¹¤ë¤È¤Î