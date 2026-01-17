人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが2026年1月10日に行った生配信で、年明けに入院していたことを明かした。「この正月超体調悪かった」ヒカキンさんは「本当にもうダメかと思った」と切り出し、年始の体調について語りだした。1月10日にYouTubeで公開した、福袋開封動画を撮影した際、「腹パンパンだったんだよ」。胃腸炎だと思い、胃薬を飲んでいたが、腹の張りが治らず病院へ。「便秘ですかね」「胃腸の調子悪いんですかね