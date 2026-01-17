今秋ドラフト上位候補の最速１５１キロ左腕、立命大・有馬伽久投手（３年・愛工大名電）が１６日、京都市の同校グラウンドで練習を行い、“東超え”の競合ドラ１を目標に掲げた。「ドラフト１位にこだわって練習しています」とかねて目標は変わらない。その上で、さらなる高みも見据えた。「競合して、それぐらい欲しいなって思ってもらえるような選手になりたい」。あこがれているのが同じ左腕で愛工大名電から立命大に進みＤ