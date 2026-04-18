日本高野連は17日、第108回全国高校野球選手権大会（8月5日から18日間、甲子園）の第2回運営委員会を開き、暑さ対策として採用する2部制を午前1試合、午後3試合に分けることを承認した。昨夏2部制は1日4試合日の場合、午前2試合、午後2試合で実施。今夏は午前8時開始の第1試合後に観客を入れ替え、午後1時30分開始の第2試合から3試合を組んだ。第2試合の開始が暑さの厳しい時間になることに、主催者の朝日新聞は過去3年の1日4