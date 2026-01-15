º£Æü15Æü(ÌÚ)¸á¸å3»þ¡¢¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤ÎÅì¤Ç¡¢ÂæÉ÷1¹æ¡Ö¥Î¥±¡¼¥ó¡×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£1·î¤ÎÂæÉ÷È¯À¸¤Ï2019Ç¯°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷1¹æ¡Ö¥Î¥±¡¼¥ó¡×È¯À¸º£Æü15Æü(ÌÚ)¸á¸å3»þ¡¢¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç(¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó)¤ÎÅì¤Ç¡¢ÂæÉ÷1¹æ¡Ö¥Î¥±¡¼¥ó¡×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï1000hPa¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï18m/s¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï35m/s¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷1¹æ¤Ïº£¸å¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤òËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤à¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³