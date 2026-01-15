¡ÚÂ®Êó¡ÛÂæÉ÷1¹æ¡Ö¥Î¥±¡¼¥ó¡×¤¬È¯À¸¡¡1·î¤ÎÂæÉ÷È¯À¸¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê
º£Æü15Æü(ÌÚ)¸á¸å3»þ¡¢¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤ÎÅì¤Ç¡¢ÂæÉ÷1¹æ¡Ö¥Î¥±¡¼¥ó¡×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£1·î¤ÎÂæÉ÷È¯À¸¤Ï2019Ç¯°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷1¹æ¡Ö¥Î¥±¡¼¥ó¡×È¯À¸
º£Æü15Æü(ÌÚ)¸á¸å3»þ¡¢¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç(¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó)¤ÎÅì¤Ç¡¢ÂæÉ÷1¹æ¡Ö¥Î¥±¡¼¥ó¡×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï1000hPa¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï18m/s¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï35m/s¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷1¹æ¤Ïº£¸å¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤òËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤à¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÉÕ¶á¤òÄÌ¤ëÁ¥Çõ¤ÏÆ°¸þ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷¤ÎÌ¾Á°
¡Ö¥Î¥±¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢¥é¥ª¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿Ì¾Á°¤Ç¡Ö¥Ä¥Ð¥á¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¡ÖÂæÉ÷°Ñ°÷²ñ¡×(ÆüËÜ´Þ¤à14¥«¹ñÅù¤¬²ÃÌÁ)¤Ç³Æ²ÃÌÁ¹ñ¤Ê¤É¤ÎÄó°Æ¤·¤¿Ì¾Á°¤¬¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á140ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¯À¸½ç¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½àÈ÷¤µ¤ì¤¿140¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ»ÈÍÑ(140ÈÖÌÜ¤Î¼¡¤Ï1ÈÖÌÜ¤ËÌá¤ë)¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤ÊºÒ³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÂæÉ÷¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò°Ê¸å¤ÎÂæÉ÷¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÌ¤ÎÌ¾Á°¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£