¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È 3¡Ý0 ¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î14Æü¡¿¥¸¥°¥Ê¥ë¡¦¥¤¥É¥¥¥Ê¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó·ãÅÜ¡ª¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¡ÈÄËº¨¥ß¥¹¡É¤òÈÈ¤¹½Ö´Ö¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î¥É¥¤¥Ä¿ÍDF¥¢¥â¥¹¡¦¥Ô¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¡£ÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢GKÄ¹ÅÄßº¤Ë¤ÏÍÊ¸î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ÏÆüËÜ»þ´Ö1·î14Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤Ç¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ÈÂÐÀï¡£ÆüËÜÂåÉ½DF¤Î¿û¸¶Í³Àª¤È¤È¤â¤ËÄ¹ÅÄ¤â¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë