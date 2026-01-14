²¿¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡ª ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¹ó¤¹¤®¤ë¡ÈÄËº¨¥ß¥¹¡É¤Î½Ö´Ö¡Ö·ù¤¬¤é¤»¡©¡×¥Ö¥ì¡¼¥á¥óDF¤Î¡È¤ªÁÆËö¥×¥ì¡¼¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÅÜ¤ê¡ÖÄ¹ÅÄ¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È 3¡Ý0 ¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î14Æü¡¿¥¸¥°¥Ê¥ë¡¦¥¤¥É¥¥¥Ê¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó·ãÅÜ¡ª¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¡ÈÄËº¨¥ß¥¹¡É¤òÈÈ¤¹½Ö´Ö
¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î¥É¥¤¥Ä¿ÍDF¥¢¥â¥¹¡¦¥Ô¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¡£ÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢GKÄ¹ÅÄßº¤Ë¤ÏÍÊ¸î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ÏÆüËÜ»þ´Ö1·î14Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤Ç¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ÈÂÐÀï¡£ÆüËÜÂåÉ½DF¤Î¿û¸¶Í³Àª¤È¤È¤â¤ËÄ¹ÅÄ¤â¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤¬2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë83Ê¬¡¢¥ß¥¹¤«¤é¤ÎÄË¤¤¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Î¿û¸¶¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Ô¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ±û¤Ø¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ó¤Ç¥Ñ¥¹¤Î½Ð¤·¤É¤³¤í¤ò»Ç¤¦¡£¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Ë¤ª¤ê¤Æ¤¤¿MF¥»¥Í¡¦¥é¥¤¥Í¥ó¤Ë°ìÅÙÍÂ¤±¤Æ¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢MF¥¸¥ç¡¼¥Ö¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Î¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤òÇí¤¬¤½¤¦¤È½³¤ê½Ð¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤³¤Ü¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏFW¥»¡¼¥ë¡¦¥®¥é¥·¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç½³¤ê¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤ë3ÅÀÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£Ä¾¸å¤ËÄ¹ÅÄ¤ÏÍîÃÀ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¼ºÅÀ¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¶á´ó¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¡¢¹ø¤ò¥Ý¥ó¤Ã¤ÈÃ¡¤¯Í¥¤·¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤ªÁÆËö¤Ê¼ºÅÀ¤ËABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÂÀÅÄ¹¨²ð»á¤â¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Û¤Ü¥²¡¼¥à¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡£·ÚÎ¨¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×¡ÖDF¿Ø¤Ë¸ÀÍÕ¤Ê¤¤¤ï¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ä¡×¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«ÌÇ¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤è¡×¡Ö·ù¤¬¤é¤»¡©¡×¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¹ó¤¤¤ï¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊËÀÎ©¤Á¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤ÉÍîÃÀ¤ÈÅÜ¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬°î¤ì¤ë¡£°ìÊý¤ÇÄ¹ÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÄ¹ÅÄ¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡Ö°ÜÀÒ¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤³¤Î¼ºÅÀ¤ÏDF¤ÎÀÕÇ¤¤À¤í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÊ¸î¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ0¡¼3¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤¬ÇÔÀï¡£Ä¹ÅÄ¤È¿û¸¶¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¥Á¡¼¥à¤Ï6»î¹çÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë