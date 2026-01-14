指揮官ルベン・アモリムを解任し、まだ混乱状態にあるマンチェスター・ユナイテッド。11日にはFA杯・3回戦でブライトンに1-2で敗れてしまい、難しい時間が続いている。今回のFA杯・3回戦にて、マンUに悪夢を見せたのはクラブOBダニー・ウェルベックだった。ウェルベックはマンUのアカデミーで育った選手で、2010年から4年間主力として活躍。ブライトンでプレイする現在は35歳とベテランの年齢に入っているが、近年は再び評価を上げ