通勤・通学ラッシュの時間帯にJR常磐線の運転士が居眠りをしたため、規定の速度を超え、自動ブレーキが作動して一時的に停車しました。この影響で列車は2分ほど遅れたということです。【写真を見る】「一時的に睡魔に襲われてしまった」通勤・通学ラッシュの時間帯にJR常磐線の運転士が“居眠り運転”北千住駅手前で自動ブレーキ作動駅の450メートル手前で停車きょう午前8時40分ごろ、JR常磐線の成田駅発上野行きの列車が停止