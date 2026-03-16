新色追加のホンダ「リード125」の強みとは2026年1月29日に発売されたホンダの原付二種スクーター「リード125」の新型モデル。今回はカラーバリエーションの変更という、一見地味なアップデートですが、新色として「キャンディーラスターレッド」と「バニラホワイト」が追加され、継続色「ポセイドンブラックメタリック」を合わせた全3色構成となりました。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「リード125」新モデルです！ 画