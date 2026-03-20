猛暑が続く日本の夏に嬉しいアイテム「ビオレ 冷タオル」から、セサミストリートデザインの限定パッケージが登場します。ひんやりとした使い心地はそのままに、エルモやクッキーモンスターをイメージしたカラーで、見た目も楽しくアップデート♡通勤やお出かけ、アウトドアなど、さまざまなシーンで活躍する夏の必需品として、今年も注目を集めそうです。 セサミコラボの限