首都圏の住宅価格が高騰する中、どうやって住まいを選べばいいのか。住宅コンサルタントの寺岡孝さんは「自分の手に届く郊外の家を買ったとしても、その代償として年間数百時間を通勤に使うことになる。それは果たして豊かな選択と言えるのか」という――。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maroke■もう「億ション」に驚く時代ではない2026年3月17日に発表された「令和8年地価公示」は、首都圏