スポーツや音楽など、幅広い用途で活用されてきたさいたまスーパーアリーナ（さいたま市中央区）が大規模改修工事のため、１３日から最大で１年半休館する。老朽化に伴う音響設備などの更新を行うためで、２０００年の開館以降、長期休館は初めて。スーパーアリーナは最大３万７０００人を収容できる県有施設。県はエレベーターやエスカレーター、音響設備などの更新費用として、１３９億円を計上している。大規模イベント向