今日6日の関東は晴れて、季節外れの陽気となるでしょう。東京都心でも今年初めて夏日(最高気温25℃以上)となる可能性があり、日中は暑いくらいです。体が暑さに慣れていない今の時期から、熱中症に備える必要があります。今日6日東京都心で今年初の夏日か慣れない暑さに注意今日6日の関東は高気圧に覆われるため、日中は広い範囲でよく晴れるでしょう。強い日差しと上空の暖かい空気の影響で、日中は春とは思えない陽気となる