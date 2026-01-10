山梨県上野原市の扇山で続く消火活動＝10日午前9時25分（共同通信社ヘリから）山梨県上野原市の扇山（1138メートル）の山林火災で、市消防本部は10日、消火活動を続けた。発生3日目も延焼範囲は広がり、焼損面積は10日正午時点で約16.75ヘクタールとなった。鎮圧のめどは立っていない。消防本部によると、出火したのは登山道中腹の休憩スペース周辺とみられる。火の不始末が原因だった可能性もあるとみて、県警とともに詳しく調