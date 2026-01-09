「既婚者だと知っていたなら、私は絶対に関係を持つことはなかった。そのことは最初から明言していましたし、彼に何度も既婚者でないかを確認していました」そのように語るのは、神奈川県在住の会社員・A子さん。独身限定のマッチングアプリで、2023年に既婚者であることを隠して自身と交際した男性を、性的自己決定権（貞操権）侵害で訴えた原告女性だ。「私が『もっとも嫌いなのは、都合のいい不倫相手にされること』と伝える