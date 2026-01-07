7日、新潟市に住む探偵業の男（31）が、逮捕状の出されている男を逃れさせるために、捜査に関する情報を提供したとして通常逮捕されました。警察によりますと、探偵業の男は新潟県警の元警察官で、風営法違反で逮捕状が出されている社交飲食店経営の男（42）に対し、逮捕から逃れさせるために捜査に関する情報を提供し、犯人を隠避させた疑いがもたれています。探偵業の男が情報を入手した経路は捜査中とのことですが、警察官在職