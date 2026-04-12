4月12日午前、新潟県長岡市でクマ1頭が捕獲用のわなにかかっているのが見つかり、長岡市は緊急銃猟を実施しました。 市によりますと4月6日、長岡市巻渕の輪吾田川の土手近くでクマの目撃情報があり、翌日以降も出没が続いていたことから、市は現場周辺にドラム缶わな2基を設置。 12日午前6時半ごろ、このわなの1基に体長1mのメスのクマがかかっているのが見つかりました。 現場は人の生活圏であることから、市は周辺道路の交通