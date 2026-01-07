Ãæ¹ñ¡¦¹¾ÁÉ¾ÊÆîµþ»Ô¤Ç¹âÎð¼Ô¤¬½¸¹ç½»Âð¤Î£±£µ³¬¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢£·³¬¤ÎÊª´³¤·Âæ¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤Ã¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¶è¤Î·ÙÈ÷°÷¤¬¾ÃËÉ¥Û¡¼¥¹¤òÂÎ¤Ë·ë¤ó¤Çµß½Ð¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ»æ¡¦È¾ÅçÚïÊó¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡££±·î£´Æü¡¢¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬£Ó£Î£Ó¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢Æîµþ»Ô±º¸ý¶è¤Î°¡ÅìÉÍ¹¾ÏÂ±à¾®¶è¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç¡¢£¸£°Âå¤Î¹âÎð¼Ô¤¬¸í¤Ã¤Æ£±£µ³¬¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢£·³¬¤ÎÁë¤Î³°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Êª´³¤·Âæ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦´í¸±¤Ê»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿