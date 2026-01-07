1月7日未明、静岡県御殿場市で車にはねられたとみられる高齢の男性が道路脇に倒れているのが見つかりました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。 7日午前1時すぎ、御殿場市山之尻で「人が倒れている。車にひかれたと言っている」と通行人から110番通報がありました。 警察によりますと、倒れていたのは80代の男性で、男性は意識があり軽傷とみられるということです。 現場は農地に囲まれた一本道で、周りに防犯カメラな