飲酒運転で赤信号を無視、120キロではねて男性を死なせたとされるひき逃げ事件。さいたま地検川越支部は「危険運転致死」ではなく、「過失運転致死」の罪で運転していた男を起訴しました。「あれが過失だなんて」。遺族は署名を集め地検に提出しました。【写真を見る】「私を見て、かーちゃんだよ」目覚めなかった息子飲酒・信号無視・120キロでひき逃げされ死亡危険運転致死での起訴求め遺族が署名提出さいたま地検川越支部