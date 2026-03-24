東京・八王子市で高級車「ベントレー」が追突し2人がケガをしたひき逃げ事件で、このベントレーはオークションに出品中だったことがわかりました。23日、八王子市で「ベントレー」が車両に追突し、2人がケガをした事件では、運転手とみられる男が近くの住宅の敷地内に侵入したとして逮捕され、ひき逃げの容疑についても調べています。警視庁によりますと、男は身分証などを持っておらず身元はわかっていませんが、その後の取材で「