３月２３日夜、札幌市豊平区で横断歩道を渡っていた女性が車にはねられるひき逃げ事件がありました。警察は逃げた車の持ち主とみられる人物から話を聞いています。ひき逃げ事件があったのは、札幌市豊平区豊平７条８丁目の交差点です。２３日午後９時半前、横断歩道を渡っていた３６歳の女性が車にはねられました。女性は頭から出血して病院に運ばれましたが、命に別条はないということです。（山本記者）「女性は横断歩道を渡って