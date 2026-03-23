けさ、東京・八王子市で少なくとも車6台が絡む多重事故がありました。事故のきっかけとなったとみられる車の運転手が現場から立ち去ったという情報もあり、警視庁がひき逃げの疑いもあるとみて調べています。【写真を見る】【速報】東京・八王子市で少なくとも車6台絡む多重事故1台の運転手が現場から立ち去ったとの情報も警視庁がひき逃げの疑いもあるとみて捜査捜査関係者によりますと、午前7時半ごろ、八王子市中野山王の交