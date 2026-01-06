「一夫多妻」を自称する男と女2人が、別の女性のわいせつな動画を盗撮してインターネット上に投稿した疑いで再逮捕されました。小野洋平容疑者と妻や養子の女2人は共謀し、おととし6月、東京・新宿区内のホテルで、女性のわいせつな動画を無断で撮影してネット上に投稿した疑いがもたれています。小野容疑者らは、火災報知器型のカメラなどを使い、盗撮していたとみられます。小野容疑者は「間違いありません」と容疑を認める一方