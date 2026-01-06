ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¼Ò¤Î½÷À­¼Ò°÷¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹¾º¹¶è¸¡¤Ï6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢À­Åª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê»£±Æ¡Ë¤Îºá¤ÇËÌ³¤Æ»²µÉôÄ®¤ÎÃËÀ­¿¦°÷¡Ê65¡Ë¤òÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î25ÆüÉÕ¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¿¦°÷¤ÏºòÇ¯1·î6ÆüÌë¡¢Æ±Ä®¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î½÷À­¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Î¿þ¤ò¾å¤²¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç²¼Ãå¤ò»£±Æ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä®¤ÏºòÇ¯7·î¡¢º©¿Æ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¼Ò°÷¤òÌµÃÇ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃËÀ­¿¦°÷¤òÄä¿¦2¥«·î¤Î