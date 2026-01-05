「犬の散歩をサポートすることもできれば、犬になって散歩することもできる。ユーザーが求める情緒的価値に可能な限り応えていく」。深セン越疆科技の謝凱旋（シエ・カイシュエン）マーケットディレクターは、同社が開発した家庭用ロボット犬「RoverX1」についてこのように説明した。産業ロボットメーカー「協働ロボットの筆頭銘柄」と呼ばれる越疆科技は先ごろ、世界初の家庭向けスマート四足歩行ロボット「RoverX1」を発売した。