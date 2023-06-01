トッテナム・ホットスパーは31日、ロベルト・デ・ゼルビが新指揮官に就任したことを発表した。契約期間は「長期」で、現地メディアの報道によれば「5年契約」になるとのこと。現在、降格圏の18位ウェストハムとわずか1ポイント差の17位に低迷するトッテナムは、就任後のリーグ戦で1分け4敗の未勝利が続くなど、その手腕に疑問符が付いていたイゴール・トゥドール監督との契約を双方合意の上で29日に解除していた。これを受け