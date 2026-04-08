アーセナルやユベントスなどで活躍した元ウェールズ代表のMFアーロン・ラムジーが４月７日、現役引退を発表した。英公共放送『BBC』が伝えた。現在35歳の名手は、昨年10月にメキシコのプーマスUNAMを退団して以来、無所属となっていた。主将も務めたウェールズ代表では86試合に出場して21ゴールを挙げ、EURO2016のベスト４進出、2022年ワールドカップ出場などに貢献したプレーメーカーは、「これは簡単な決断ではありません