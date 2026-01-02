福岡第一高校でともにプレーした宮本聡と宮本耀の3年間は、常に順風満帆だったわけではない。特にこの1年は、インターハイ予選敗退、主力の離脱、トップリーグでの大敗と、思い描いていた歩みとはかけ離れた現実が続いた。耀が「ジェットコースターみたいな一年」と表現し、聡が「苦しいというレベルじゃなかった」と語るように、感情の振れ幅も大きいシーズンだった。 それでも二人は