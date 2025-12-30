◇富士山女子駅伝(30日、富士山本宮浅間大社前〜富士総合運動公園陸上競技場:全7区間43.4キロ)富士山女子駅伝が30日に行われ、城西大学が最終7区の大逆転劇で初優勝。10月の全日本大学女子駅伝と合わせて2冠となりました。2区では先頭から4秒差の3位でタスキを受けた本間香選手(1年)が、区間新記録で区間賞を獲得。一気に2位まで54秒差をつけます。そのまま先頭を走りますが、最長区間10.5キロの5区では金子陽向選手(4年)が大東文