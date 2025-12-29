きょう（29日）午前、岡山県新見市で住宅や小屋など計4棟を全焼する火事がありました。 警察によりますと、午前9時28分ごろ新見市哲多町花木の中嶋幸恵さん（93）の住宅で、中嶋さんが仏間から火が出ているのに気づき、近所の住人に助けを求め、住人の人が119番通報しました。火は約3時間後、消防により消し止められましたが、中嶋さんが住む木造瓦葺き2階建ての住宅約120平方メートルと離れの木造瓦葺き2階建ての住宅約30