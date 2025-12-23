年の瀬が迫るなか、芸能界にとびきり明るいニュースが舞い込んできた。12月23日に波瑠（34）と高杉真宙（29）が結婚を発表し、祝福ムードが広がっている。2人は同日にインスタグラムを更新し、直筆の署名を添えた文書を掲載。結婚を報告した上で、《仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました》とコメント。続けて《未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人と