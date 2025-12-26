12月25日午後、静岡県伊豆の国市で、飼い犬を自宅2階の窓から投げ落としけがをさせた疑いで、55歳の男が逮捕されました。 動物愛護管理法違反の疑いで逮捕されたのは、伊豆の国市原木に住む無職の男（55）です。警察の調べによりますと、男は25日午後2時頃、自宅2階の窓から飼っていた小型犬のミックスを投げ落としけがをさせた疑いが持たれています。 関係者が警察署へ通報し、警察の調べに対し、男は容疑を認めているというこ