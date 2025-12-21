行方不明になった愛猫 画像はイメージです Rosie Wilsonさんには、ずっと気になっていたことがありました。以前に保護施設から引き取った子猫Gregoryのことです。生垣の中で生まれ、RSPCA（英国動物虐待防止協会）の施設に保護されていた赤ちゃん猫でした。 ところがこの猫が1歳のときに、ノーフォークにあるペットホテルに預ける途中でキャリーから逃げ出してしまい、ずっと見つからなかった