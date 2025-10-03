RSKRSK山陽放送

劣悪な環境でネコを飼育したか、女性を書類送検 ネコ66匹を保護

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 動物愛護法違反の疑いで、岡山県倉敷市に住む70歳の女性が書類送検された
  • 猫の排せつ物や死骸が放置されている劣悪な環境で、3匹を飼育した疑い
  • 「何から手をつければいいのか考えるのが面倒くさくなった」と話している
