「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が12日配信のABEMA報道番組「Abema Prime」に生出演。「2ちゃんねる」後継の匿名掲示板「5ちゃんねる」がドメイン停止となったことについて、私見を述べた。平石直之アナウンサーから「日本最大級の匿名掲示板『5ちゃんねる』が永久停止ということになりました。動物虐待のコンテンツを放置していたことが理由ということです」と説明があり、テロップでは、ひろ