韓国で動物虐待とみられる配信が物議を醸している。【写真】アイドルに動物虐待疑惑、ハムスター24匹TikTokでは9月14日、室内に設置されたトレッドミル（ランニングマシン）で、犬が休むことなく走り続けるライブ配信が実子された。飼い主は走る愛犬の姿を中継し、視聴者から“投げ銭”を受け取っていた。およそ3時間にわたる配信の間、一度も水を与えず、さらに犬の耳にはピアスが着けられていた。この配信がSNS上で批判を集める