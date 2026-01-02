年末年始の帰省や旅行。ペットのいる家庭では、友人や親戚に愛犬や愛猫を預けたり、一緒に連れて行ったりする機会が増える時期です。しかし、環境の変化は思わぬ事故を招くこともあります。もし預け先でペットがケガをしたり、死亡するなど最悪の事態が起きた場合、相手に治療費や慰謝料を求めることはできるのでしょうか。ペットをめぐるトラブルにくわしい渋谷寛弁護士に聞きました。●「友人に預けたら犬が骨折した」「親族に殴