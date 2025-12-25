有馬記念ウィークに注目を集めていた人気馬がまさかの除外にＳＮＳでは落胆の声が寄せられている。１２月１４日に最終回が放送されたＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」で、ロイヤルファミリー役を演じたブレイヴソルジャー（牡２歳、美浦・新開幸一厩舎、父ファインニードル）が、２７日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル）でデビューを予定していたが、出馬登録の抽選で無念の除外となってしまった。有馬記