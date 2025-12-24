中国の大手テクノロジー企業であるAlibabaのAIモデルであるQwenシリーズから、画像編集タスクを搭載した画像生成AIのQwen-Image-Ediの強化版となる「Qwen-Image-Edit-2511」が登場しました。グループ写真や複雑なシーンでも人物一貫性を保つことができるほか、LoRAを内蔵していることで追加の調整不要で表現力を広げることができます。Qwen-Image-Edit-2511: Improve Consistencyhttps://qwen.ai/blog?id=qwen-image-edit-2511