深夜、福岡県の山中で、有害鳥獣駆除のために設置した「箱ワナ」の防犯カメラが捉えた恐怖映像のような動画がX（旧Twitter）に投稿され、大きな注目を集めた。【動画】深夜、山中で「箱ワナ」の扉が蹴られた動画を見る「箱罠のドアをパクられ続けたので『カメラ撮影中』とデカデカと看板もかけたのに撮ってないと思ったんかな？再三警告したのに、何を考えてるん？マジで迷惑なんやけど（怒）。夜中やで…おかしいんか？最初に見た