兵庫・たつの市の住宅で、女性2人が死亡しているのが見つかりました。捜査関係者によりますと上半身に刺し傷があり、警察は事件に巻き込まれたとみています。19日午前10時半ごろ、たつの市の住宅を警察官が訪ねたところ、女性2人が血を流して死亡していました。2人はこの家に住む田中澄惠さん（74）と娘の千尋さん（52）で、玄関と1階の廊下であお向けに倒れていて、捜査関係者によりますと2人とも上半身に刺し傷があったというこ